Опубликовано 25 сентября 2024, 09:311 мин.
«Все-таки не слухи»: названа причина расставания Бондарчука и Андреевой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за творческих разногласий .
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за творческих разногласий. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.
В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод Федора и Паулины. Как утверждает источник, разговоры о расставании пары — не слухи: режиссер и актриса разошлись из-за непримиримых творческих разногласий.
«Слухи о расставании Бондарчука и Андреевой — все-таки не слухи. У пары давно назрели творческие разногласия. В общем, год семьи в разгаре», — пишет источник.
К слову, ни Федор, ни Паулина не комментируют личную жизнь.
Ранее набравший вес Федор Бондарчук появился на открытии ресторана. Подробности читайте в этой новости.
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