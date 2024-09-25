«Все-таки не слухи»: названа причина расставания Бондарчука и Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за творческих разногласий. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод Федора и Паулины. Как утверждает источник, разговоры о расставании пары — не слухи: режиссер и актриса разошлись из-за непримиримых творческих разногласий.

«Слухи о расставании Бондарчука и Андреевой — все-таки не слухи. У пары давно назрели творческие разногласия. В общем, год семьи в разгаре», — пишет источник.

К слову, ни Федор, ни Паулина не комментируют личную жизнь.

Ранее набравший вес Федор Бондарчук появился на открытии ресторана. Подробности читайте в этой новости.

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