«Я еле сижу»: Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье и усомнилась в своей красоте

После летнего отпуска ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса показала в своем блоге, как готовится к съемкам программы.

В опубликованном видеоролике Гузеева предстала перед поклонниками в клетчатой рубашке и черной безрукавке. В этот момент гримеры делали ей макияж и укладку.

«Почему нужно заболеть, блин, перед самой ответственной съемкой? Какая я красивая? Я еле сижу», — прокомментировала Гузеева свое состояние.

Телеведущая неоднократно признавалась, что ответственно относится к работе, поэтому приходит на съемку даже при плохом самочувствии.

Ранее Лариса Гузеева появилась перед поклонниками в новом имидже после критики внешности. Звезда вышла на связь в соцсетях и рассказала, почему решила сменить прическу.