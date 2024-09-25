НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 сентября 2024, 09:23
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«Я еле сижу»: Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье и усомнилась в своей красоте

Актриса Лариса Гузеева заявила, что заболела перед ответственной съемкой.
«Я еле сижу»: Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье и усомнилась в своей красоте

© Tarakanov Vadim/East News

После летнего отпуска ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса показала в своем блоге, как готовится к съемкам программы.

В опубликованном видеоролике Гузеева предстала перед поклонниками в клетчатой рубашке и черной безрукавке. В этот момент гримеры делали ей макияж и укладку.

«Почему нужно заболеть, блин, перед самой ответственной съемкой? Какая я красивая? Я еле сижу», — прокомментировала Гузеева свое состояние.

Телеведущая неоднократно признавалась, что ответственно относится к работе, поэтому приходит на съемку даже при плохом самочувствии.

Ранее Лариса Гузеева появилась перед поклонниками в новом имидже после критики внешности. Звезда вышла на связь в соцсетях и рассказала, почему решила сменить прическу.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Лариса Гузеева
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