Опубликовано 20 сентября 2024, 22:591 мин.
«Поднабрал»: «округлившийся» Федор Бондарчук появился на открытии ресторана
Набравший вес Федор Бондарчук появился на открытии ресторана.
© Starface.ru
Режиссер Федор Бондарчук появился на открытии ресторана на Цветном бульваре в Москве в новом весе. Кинодеятель набрал несколько килограммов.
На это обратил внимание Telegram-канал Героиня Татлера.
«А чего-то поднабрал Федор Бондарчук, скруглился. Видимо, стресс от развода заедает», - говорится в публикации.
Помимо Бондарчука, на открытии были актриса Анна Михалкова, а также певица Глюкоза. Актер Павел Деревянко пришел с избранницей Зоей Фуць.
Ранее Бондарчук появился на фестивале в Сочи без жены Паулины Андреевой. Перед фотографами режиссер прятал руки в карманах джинсов.
Пара давно не выходила в свет вместе. Из-за этого ходят слухи о расставании супругов.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Героиня Татлера
Автор:Лилия Караева