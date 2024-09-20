«Поднабрал»: «округлившийся» Федор Бондарчук появился на открытии ресторана

Режиссер Федор Бондарчук появился на открытии ресторана на Цветном бульваре в Москве в новом весе. Кинодеятель набрал несколько килограммов.

На это обратил внимание Telegram-канал Героиня Татлера.

«А чего-то поднабрал Федор Бондарчук, скруглился. Видимо, стресс от развода заедает», - говорится в публикации.

Помимо Бондарчука, на открытии были актриса Анна Михалкова, а также певица Глюкоза. Актер Павел Деревянко пришел с избранницей Зоей Фуць.

Ранее Бондарчук появился на фестивале в Сочи без жены Паулины Андреевой. Перед фотографами режиссер прятал руки в карманах джинсов.

Пара давно не выходила в свет вместе. Из-за этого ходят слухи о расставании супругов.