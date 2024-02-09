«Все стразы в прошлом»: Киркоров на съемках «Маски» вспомнил о «голой» вечеринке

Оскандалившийся после «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров вновь займет кресло председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. На съемках первого выпуска популярного телепроекта в «Главкино» артист много шутил про нашумевшее мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой, а одному из участников сказал, что тот «зашёл в ту дверь».

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Киркоров не стал скрывать и публично признался, что прошедший год для него стал неудачным. Он пояснил, что решил в новом году сменить имидж, чтобы избавиться от прошлых невзгод.

Для съемок в первом выпуске «Маски» 56-летний Филипп выбрал строгий костюм с галстуком.

«Все стразы в прошлом», - решительно заявил «отмененный» после скандала поп-король.

Кроме того, в первом выпуске шоу приглашенным гостем станет еще один участник «голой» вечеринки и один из победителей прошлого сезона – Дима Билан. Членами жюри кроме Киркорова традиционно станут Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров.

Ранее телеканал НТВ сообщил о переносе премьерного показа нового сезона шоу «Маска» с 11 на 18 февраля. При этом поклонники проекта предположили, что такое решение может быть связано с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».