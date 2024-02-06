Телеканал НТВ решил перенести премьеру шоу «Маска» из-за Филиппа Киркорова

Телеканал НТВ сообщил о переносе премьерного показа нового сезона популярного шоу «Маска» на фоне скандала с председателем жюри программы Филиппом Киркоровым и «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Уточняется, что зрители смогут увидеть первый выпуск шоу 18 февраля, а не 11, как планировалось ранее. Официальная причина при этом на сайте телеканала не уточняется.

При этом пользователи Сети предположили в комментариях, что перенос премьеры связан с тем, что в жюри предыдущих сезонов «Маски» был Киркоров, которого «отменили» после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор».

Напомним, в ночь на 21 декабря блогер Настя Ивлеева провела вечеринку с провокационным дресс-кодом almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что у оскандалившихся на «голой» вечеринке артистов нет шансов зарабатывать в ОАЭ так же, как в России. Так считает глава концертного агентства «ПроКонцерт» Евгений Морозов. По его мнению, частные вечеринки в Дубае не смогут прокормить звезд.