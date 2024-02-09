«Его не узнать»: раскрыты подробности участия Филиппа Киркорова в новом сезоне шоу «Маска»

Оскандалившийся после «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров вновь займет кресло председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Съемки первого выпуска популярного телепроекта прошли в «Главкино».

Как рассказал источник StarHit, 56-летний певец прибыл в павильон и после грима проследовал на подиум, где его уже ожидали Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров.

«Председатель на месте, правда, его не узнать, вновь сменил имидж, никаких страз и перьев, вел себя очень тихо и достойно. Филиппа тепло встретили», - сообщил собеседник издания.

Он также добавил, что Киркоров пребывал в хорошем настроении. Было видно, что он рад всех видеть и находиться на съемочной площадке. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» даже поблагодарил присутствующих за поддержку.

В этом сезоне членам жюри и телезрителям предстоит угадать, кто из известных артистов скрывается в костюмах Акулы, Арлекины, Бабочки, Водяного, Гориллы, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Кукурузы, Матрешки, Мотылька, Перца и Щенка.

Ранее телеканал НТВ сообщил о переносе премьерного показа нового сезона шоу «Маска» с 11 на 18 февраля. При этом поклонники проекта предположили, что такое решение может быть связано с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».