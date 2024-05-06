«Все, спасибо»: Стас Михайлов рассказал, когда уйдет со сцены

Народный артист РФ Стас Михайлов поделился мнением об эмигрировавшей певице Алле Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

Музыкант отмечал свое 55-летие концертом, который посетили и его родители. Их, как признался исполнитель, расстраивают конфликты, подобные конфликту с Примадонной.

Михайлов допустил, что Пугачева не смогла достойно уйти со сцены, вследствие чего испытывает личностные трудности. Он также рассказал, когда сам завершит гастрольную деятельность.

«Вот меня всегда спрашивают: «У тебя хватит сил уйти?». Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: «Все, спасибо», — поделился певец.

Напомним, Алла Пугачева в своих соцсетях резко отреагировала на высказывание Стаса Михайлова о том, что покинувшие Россию артисты еще «на коленях приползут» на родину. По словам Примадонны, «нормальные люди» возвращаться в РФ не собираются. Исполнительница также предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может».

Ранее Стас Михайлов рассказал о поклоннице, считающей себя его астральной женой.