Певец Стас Михайлов раскрыл правду о внебрачных детях и еще одной жене

Певец Стас Михайлов рассказал о том, что его фанатки нередко преследуют его и делают все, чтобы приблизиться к нему. Так, одна из поклонниц представляется его женой. Правда, астральной.

В документальном фильме МУЗ-ТВ «Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова» артист признался, что за годы в шоу-бизнесе столкнулся с женщинами, которые пытались войти в его жизнь самыми необычными способами. Они доказывали, что каким-то образом являются частью его семьи.

«Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе», - заявил Стас.

Также поклонницы нередко пытаются сделать его отцом своих детей. Директор Михалкова рассказал, что женщины добиваются признания кумиром сыновей и дочерей. Но еще ни одна не выслала ДНК-образец для экспертизы и подтверждения родства с вокалистом.

Напомним, что сам Стас Михайлов уже давно женат. Вместе с супругой Инной он воспитывает шестерых детей, двое из которых их совместные наследники – Иванна и Мария.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как в 4 года пел за деньги шансон заключенному.