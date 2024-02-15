«Все рекламы от меня ушли»: Милохин назвал причину своей «отмены» в России

Блогер Даня Милохин заявил, что стал врагом из-за скандала на «Ледниковом периоде». Об этом сообщалось в эфире шоу «Макарена».

В 2022 году Милохин принимал участие в «Ледниковом периоде». Даня выступал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Однако внезапно блогер решил сбежать с проекта, сославшись на свою усталость. По его мнению, именно из-за этого поступка он стал врагом в России.

«Это первое, что поспособствовало тому, что я стал врагом. Меня «отменили» на ТВ сразу же! Все шоу, все рекламы от меня ушли. Постепенно начали нарастать проблемы», — высказался юноша.

Даня заявил, что поступил некрасиво по отношению к Илье Авербуху, создателю проекта. Вот почему он публично принес ему извинения.

Ранее Даня Милохин назвал побег с «Ледникового периода» безответственным поступком. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 42-летний певец Дима Билан рассказал, как жил после «голой» вечеринки.