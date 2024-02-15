«Очень безответственно»: Милохин рассказал о побеге с «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин назвал побег с «Ледникового периода» безответственным поступком. Об этом стало известно в эфире шоу «Макарена».

В 2022 году Даня принимал участие в «Ледниковом периоде». Тогда его партнершей стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Пара имела все шансы на победу, однако внезапно Милохин покинул шоу, не сообщив о произошедшем никому. Причиной этого стала его усталость.

«Решил сделать это по-тихому. Просто свалил! Ночью! В ту же ночь, когда мы репетировали танец, прикинь. Это очень безответственно», — высказался юноша.

По словам Дани, Медведева до сих пор на него обижена: спустя годы он по-прежнему заблокирован у нее в соцсети.

«У нас потом было с ней интервью, я чувствовал, что у нас не такие отношения, как были раньше», — сообщил Милохин.

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