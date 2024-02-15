42-летний певец Дима Билан рассказал, как жил после «голой» вечеринки. Об этом сообщает Woman.ru.

Дима Билан вошел в число тех, кто посетил «голую» вечеринку в 2023 году. В отличие от Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова, певцу удалось избежать «отмены». Дима одним из первых записал обращение, в котором он принес извинения за свой поступок. Вот почему 14 февраля в Москве состоялся его большой сольный концерт. После мероприятия артист пообщался с прессой и рассказал о пережитых трудностях.

По словам Димы, 2023 год стал для него переломным. Он отметил, что за последние несколько месяцев пережил множество испытаний, «о которых не написано в газетах».

«У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы», — высказался артист.

Дима с радостью заявил, что этот этап жизни подходит к концу.

Ранее 42-летний певец Дима Билан сообщил, что хочет создать свой вокальный конкурс. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Лада Дэнс запустила волну поддержки после «отмены» Филиппа Киркорова.