«Все пройдет»: Семенович отреагировала на слухи о травме после падения на льду
© Starface.ru
Певица Анна Семенович поделилась подробностями своего самочувствия после недавнего падения на льду. Соответствующая публикация появилась в микроблоге звезды.
Артистка не подтвердила информацию, что получила тяжелую травму после падения. Исполнительница отметила, что в настоящий момент она «жива-здорова». При этом Семенович пожаловалась на боли в шее и колене.
«Да, я упала на спину, но я подвернула ногу и потянула связку. Слава богу, нет никакого разрыва, ничего, все хорошо. Просто немножко похромаю пару дней, а так все пройдет», — заявила знаменитость.
Известно, что Семенович получила травму во время мастер-класса по фигурному катанию. Певица объяснила, что давно не стояла на коньках.
Ранее Анна Семенович рассказала о выборе мужчины и похвасталась результатами омоложения.
Также Семенович сообщила о долгожданном пополнении в семье.