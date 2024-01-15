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16:27, 15 января 2024
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«Все пройдет»: Семенович отреагировала на слухи о травме после падения на льду

Анна Семенович опровергла слухи о получении тяжелой травмы после падения на льду.
«Все пройдет»: Семенович отреагировала на слухи о травме после падения на льду

© Starface.ru

Певица Анна Семенович поделилась подробностями своего самочувствия после недавнего падения на льду. Соответствующая публикация появилась в микроблоге звезды.

Артистка не подтвердила информацию, что получила тяжелую травму после падения. Исполнительница отметила, что в настоящий момент она «жива-здорова». При этом Семенович пожаловалась на боли в шее и колене.

«Да, я упала на спину, но я подвернула ногу и потянула связку. Слава богу, нет никакого разрыва, ничего, все хорошо. Просто немножко похромаю пару дней, а так все пройдет», — заявила знаменитость.

Известно, что Семенович получила травму во время мастер-класса по фигурному катанию. Певица объяснила, что давно не стояла на коньках.

Ранее Анна Семенович рассказала о выборе мужчины и похвасталась результатами омоложения.

Также Семенович сообщила о долгожданном пополнении в семье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анна Семенович
певица
травма
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