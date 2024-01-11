«Интересуют мужчины до 28 лет»: помолодевшая Семенович сделала признание о личной жизни

Певица Анна Семенович рассказала о выборе мужчины и похвасталась результатами омоложения. Артистка, решившая взяться за себя после новогодних праздников, отправилась в оздоровительный центр, чтобы поддержать свое здоровье и внешний вид.

Звезда представила фанатам видео в соцсетях, в котором рассказала о своем визите к косметологу с целью, как она выразилась, «омолодиться». Семенович с улыбкой сообщила, что ее внешний вид теперь на уровне 20-летней, после проведенных косметологических процедур. Шутливо заявив, что теперь она заинтересована только в мужчинах до 28 лет, певица попросила старших кавалеров не беспокоить ее.

«Интересуют мужчины до 28 лет», – заявила артистка.

Это не первый раз, когда Семенович откровенно делилась с поклонниками своими секретами ухода за собой. Она рассказала о своих утренних ритуалах, включая принятие ванны, чтобы зарядиться бодростью на весь день. Кроме того, певица акцентировала внимание на тщательном очищении кожи, особенно после сна. В борьбе с эмоциональным выгоранием Семенович призналась, что ей помогают молчание и время, проведенное наедине с собой.

Она также призналась в использовании радикальных методов, таких как липосакция рук и зоны подбородка, в зимний период 2022 года. Семенович выразила удовлетворение результатами пластической операции, отмечая улучшение упругости кожи.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, как Семенович замешана в ее отношениях с молодым мужем.