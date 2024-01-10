Анна Семенович рассказала о долгожданном пополнении в семье: «Наш малыш»

Российская певица Анна Семенович вышла на связь с поклонниками после новогодних праздников. Артистка призналась, что в ее семье произошло пополнение — у ее рыбок в аквариуме родился детеныш.

«Малыш» появился у двух желтых экзотических рыбок в аквариуме.

«А у нас пополнение! Смотрите, вот наш малыш. Еще совсем маленький… прячется за камнем», — рассказала Семенович на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Судя по видео, которое опубликовала 43-летняя певица, ее аквариум достаточно большой, и в нем проживает несколько видов рыбок. Артистка неоднократно признавалась, что медитирует перед ним после работы.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, как Семенович замешана в ее отношениях с молодым мужем.