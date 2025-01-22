«Все придерживаются этого правила»: как Ирина Слуцкая борется с лишним весом

45-летняя фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не ограничивает себя в питании. Спортсменка раскрыла секрет стройности в соцсети.

По словам фигуристки, она, как и многие женщины, сталкивается с лишним весом. Ирина старается придерживаться правильного питания, но не ограничивает себя сильно: если ей чего-то хочется, то она съест маленькую порцию.

«Слежу за питанием, но без фанатизма. Если чего-то очень хочется, обязательно съем, только маленькую порцию. Как всегда говорил мой тренер: «Все хорошо, но не надо есть тазиками». И в семье все придерживаются этого правила. У нас нет никаких категорических запретов на какую-либо еду», — высказалась знаменитость.

Напомним, Ирина является многодетной мамой. Она воспитывает сына и дочь от Сергея Михеева. В 2019 году фигуристка родила наследницу от Алексея Говырина.

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