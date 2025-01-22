«Увольте стилиста»: Ксению Собчак высмеяли за дизайнерский корсет

Журналистка Ксения Собчак предстала в новом модном образе, порассуждала о плюсах теплой зимы и стала объектом насмешек в Сети.

Пользователи не оценили дизайнерский корсет 43-летней знаменитости.

Ксения надела черный корсет поверх жакета с чрезмерно длинными рукавами, спрятавшими кисти рук. Также журналистка выбрала светло-коричневые широкие брюки. Образ она дополнила брендовым кожаным ремнем, массивными золотыми серьгами в виде капель и объемной коричневой сумкой без ручек. Волосы Ксения собрала в хвост.

«Читаю последние новостные заголовки этой недели: «москвичей призвали не ждать снега». Не знаю как вам, но я считаю, что у такой «евро-зимы» есть большой плюс — это более-менее свободные дороги: из пункта А в пункт Б добираешься намного быстрей. Ну и, если честно, новогодние вайбы уже поднадоели, настрой на работу и тепло», - разоткровенничалась Собчак в своем Telegram-канале.

При этом пользователи Сети обратили особое внимание на верхнюю часть дорогого корсета звезды.

«Что это за обвисше-мятые чашечки у корсета верхом на пиджаке? Увольте стилиста», - отметили комментаторы.

Поклонники журналистки пришли к единогласному мнению и назвали корсет «недоразумением», а стилиста Ксении – сапожником.

Ранее в Сети высмеяли Ксению Собчак за шапку с красными перьями. Фолловеры раскритиковали знаменитость под ее новыми снимками в соцсети.