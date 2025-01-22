Актриса Валерия Ланская раскрыла секреты молодости и красоты

Актриса Валерия Ланская рассказала, что ходит к косметологу на мезотерапию. Валерия поделилась секретами красоты и молодости с сайтом «Страсти».

Ланская, как актриса, часто сталкивается с гримом, который плохо влияет на кожу лица. Чтобы восстановиться после съемок, она делает домашний уход и раз в 4-5 месяцев посещает косметолога.

«Домашний уход. Крема, маски. Раз в 4-5 месяцев хожу к косметологу на мезотерапию. Питаю и восстанавливаю кожу изнутри и стараюсь придерживаться сбалансированного питания», — высказалась артистка и участница шоу «Один в один» на телеканале «Россия».

По словам актрисы, она не имеет ничего против пластики, но пока не задумывалась про операции.

«Глобально ничего против не имею. Технологии сейчас совершенствуются с космической скоростью», — заявила знаменитость.

Также Валерия призналась, что поддерживает фигуру благодаря ежедневной работе в театре.

«У меня нет такого, чтобы я сидела дома месяц, потом поехала на гастроли и похудела. У меня регулярные нагрузки. Работа в жанре мюзикла на ежедневной основе подразумевает большую физическую активность, в тяжелых костюмах в том числе. Это помогает поддерживать себя в форме стабильно», — резюмировала Ланская.

Полное интервью Валерии Ланской о личной жизни и отношении к кинонаградам читайте здесь.