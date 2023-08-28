«Все прекрасно знают»: многолетний обман Киркорова и Пугачевой всплыл наружу

Экс-стилист Аллы Пугачевой сообщил, что ее брак с Филиппом Киркоровым был фиктивным. Джордж Ровалс поделился откровением с порталом PROZVEZD.

Брак Киркорова и Пугачевой давно распался. Несмотря на это, их отношения по-прежнему обсуждаются в прессе. Во многом этому поспособствовало новое высказывание Джорджа.

Экс-стилист Пугачевой заявил, что 11-летний брак артистов был фиктивным. Как выяснилось, артисты заключили между собой договоренность ради увеличения гонораров.

«Все прекрасно знают, что у них была договоренность о сотрудничестве. Спали они не вместе», — сообщил Ровалс.

Напомним, что после расставания знаменитости обрели счастье с другими людьми. На данный момент Пугачева состоит в браке с известным юмористом и воспитывает от него двух наследников. Киркоров также не одинок. Однако артист не спешит раскрывать имя избранницы.

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