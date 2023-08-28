«Не может без сцены»: экс-стилист Пугачевой раскрыл ее планы по возвращению в РФ

Экс-стилист Аллы Пугачевой рассекретил переписку с ней и ее планы по возвращению в РФ. Джордж Ровалс поделился откровением с порталом PROZVEZD.

По словам модного эксперта, он продолжает поддерживать связь с певицей после ее отъезда. Ровалс убежден, что в скором времени Пугачева не только прилетит в РФ, но и устроит большой сольный концерт. Джордж считает: артистка «не может без сцены». Вот почему сейчас она подготавливает почву для своего возвращения.

«Она вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Почему она сейчас активно ходит на концерты коллег? Ей это интересно», — высказался стилист.

При этом Ровалс не назвал точную дату возвращения Пугачевой. По его словам, исполнительница хита «Арлекино» просит ее не торопить с этим решением. Певица убеждена, что «всему свое время».

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