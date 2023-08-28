Попавший в больницу сын Ефремова просит у россиян 500 тысяч рублей на лечение

Попавший в больницу сын Михаила Ефремова просит у россиян 500 тысяч рублей на лечение. Об этом Николай Ефремов сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!».

По словам актера, ему нужна реабилитация, которая займет полгода. Для того, чтобы лечение было более эффективным, Ефремову потребуются лекарства и специальные процедуры. За все это Николай должен заплатить 500 тысяч рублей. Молодой человек признался, что испытывает финансовые трудности. Вот почему он публично обратился к россиянам за помощью.

«Присылайте мне деньги, сколько можете помочь. Мне нужна только материальная помощь», — цитирует Вокруг ТВ высказывание Николая из эфира шоу.

Напомним, несколько месяцев назад сын Михаила выпал из окна. Врачи отчаянно боролись за его жизнь. Дело в том, что в результате падения актер получил серьезные травмы. Вот почему ему пришлось перенести множество операций.

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