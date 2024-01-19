«Все пошло не так»: Астахов оправдался перед россиянами за неудачный спектакль

Актер Сергей Астахов пообещал вернуть деньги зрителям за неудачный спектакль. Об этом сообщает портал 76.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

12 января в Ярославской области состоялся спектакль «Что творят мужчины», который был раскритикован публикой. Как выяснилось, во время действия артисты забывали слова и шутили про «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Спустя время Астахов решил прокомментировать ситуацию с постановкой, в которой он сыграл главную роль.

В первую очередь, Сергей отметил, что зрителям вернут деньги за «испорченный вечер». Актер не отрицает, что спектакль «был плохим». Как выяснилось, один из артистов внезапно заболел. Коллективу пришлось в срочном порядке искать того, кто сможет его заменить. Однако выбранный человек не смог должным образом справиться с ролью.

«Актер, который играл, не смог подготовиться, не справился, и от этого все пошло не так, как это должно было быть», — высказался Астахов.

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