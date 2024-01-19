Падчерица Ивана Урганта снялась в кино

23-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сыграла роль в фильме Tendaberry. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По информации источника, падчерица Ивана дебютировала в кино. 23-летняя Эрика сыграла в фестивальном, но малобюджетном проекте. Речь идет про фильм Tendaberry. По сюжету, героине Эрике пришлось расстаться с парнем, который уехал на Украину, чтобы помочь больному отцу. Теперь девушка учится самостоятельно выживать в реалиях современного Нью-Йорка.

По данным СМИ, падчерица Урганта уже долгое время живет в США. Там девушка занимается творчеством и пытается построить актерскую карьеру.

Отметим, что сам Иван пока никак не комментировал новость о съемках Эрики в зарубежном фильме.

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