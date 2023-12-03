Актер Сергей Астахов рассказал о причинах разрыва с Еленой Кориковой

Сергей Астахов заявил, что виноват в разрыве с актрисой Еленой Кориковой, об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Роман между актерами длился всего лишь год. По словам Сергея Астахова, проблемы в их союзе создавал он — из-за плотного графика актер не мог уделить должного внимания своей возлюбленной.

«Я со съемок вообще не слезал, а она ждала большего, и я не отдавал. Не уделял должного внимания тому, на что она рассчитывала, на что она имела полное право. Даже мы расставались, во дворе она сказала: "Ну, что, я должна ждать, когда ты там наиграешься?". Правильно все она сказала!» — рассказал артист.

При этом с Кориковой мужчина встречался еще будучи в браке с женой. После расставания с актрисой, они не виделись уже 15 лет. Сейчас артист счастлив в новом союзе — он встречается с учительницей Викторией Савкеевой, которая подарила ему сына.

Ранее Сергей Астахов сообщил, что новорожденный ребенок выгнал его из кровати избранницы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.