«Все пополам строго»: Лерчек рассказала, как поделила имущество с бывшим супругом

Лерчек рассказала, что вместе с бывшем мужем Артемом Чекалиным разделили имущество пополам.

Блогерша призналась, что они разошлись с экс-супругом на доброй ноте, сохранив при этом хорошие отношения ради детей. Кроме того, по словам Валерии, им удалось договориться и поделить имущество так, чтобы всем было комфортно.

«Все пополам строго поделено, до копейки. Половина моих акций Летик я переписала на Артема... Машины мне достали те, которые немного дороже... Разницу тоже учли. Я отдала ему», — написала Валерия у себя в блоге.

Кроме того, Лерчик заявила, что дом полностью достался бывшему мужу, так как она сама оттуда захотела съехать, а квартира, в которой живут их родственники Аня и Аркадий, останется детям.

Однако, как оказалось, Валерия довольна не всем. Она сообщила, что ждет окончания судебных разбирательств по поводу деления бизнеса, ведь именно из-за них она не может продолжить жить спокойно.

Ранее мы писали о том, что блогерша Лерчек против воссоединения семьи с экс-мужем Артемом Чекалиным.

Также сообщалось, что женатый рэпер Натан впервые высказался о романе с разведенной Лерчек.