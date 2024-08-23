Женатый рэпер Натан впервые высказался о романе с разведенной Лерчек

Рэпер Натан отказался обсуждать и давать какие-либо комментарии по поводу слухов о романе с разведенной блогершей Лерчек. Он лишь отметил, что их связывает дружба.

Исполнитель стал одним из гостей фестиваля «Новая волна». На красной дорожке журналисты попытались узнать у него, что он думает о новостях, распространившихся в СМИ. В них сообщалось, что Натан очень сблизился с Валерией Чекалиной, несмотря на то, что является женатым мужчиной.

На просьбу дать комментарий по этому поводу рэпер ответил улыбкой и попросил журналистов спрашивать его «только о музыке». Как пишет «Блокнот», Натан заверил, что они с Лерчек – просто друзья. Но также он пообещал в скором времени рассказать что-то интересное.

Напомним, что артист и блогерша вместе снимались в новом шоу. В СМИ попали видео со съемок, на которых они нежно обнимались и выглядели так, будто влюблены друг в друга. К слову, сама Лерчек слухи о романе тоже пока не комментирует.

Ранее Артем Чекалин предложил подписчикам выбрать ему новую жену после развода с Лерчек.