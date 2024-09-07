«Нам хорошо так»: Лерчек заявила, согласится ли она воссоединить семью с экс-супругом

Лерчек призналась, готова ли она к воссоединению с бывшем мужем Артемом Чекалиным.

Один из подписчиков Валерии решил поинтересоваться планами на ее личную жизнь и сможет ли она когда-нибудь простить экс-супруга и начать заново строить с ним семью. Лерчек твердо заявила, что после развода начался новый этап, которым она довольна. По словам блогерши, даже спустя долгое время она не будет готова к примирению с Артемом.

Бывшей звездной паре удалось сохранить хорошие отношения друг с другом. Они даже продолжают проводить время вместе ради своих детей. Однако Валерию все же беспокоит вопрос, связанный с делением имущества.

«Нет, нам хорошо так. По отдельности. Еще сейчас наконец разделим все бизнесы, и разделимся по этой части— и я буду спать спокойно. Устала от всей этой дележки», — заявила Лерчек у себя в блоге.

Напомним, что Артем и Валерия развелись спустя 10 лет совместного брака. Бывшая пара воспитывает троих детей: близнецов Богдана и Алису, а также сына Льва. Информацию о разводе блогеры подтвердили в марте этого года. Но Артем уже успел отвлечься и найти девушку, с которой начал новый этап своей жизни.

Ранее мы писали о том, что блогерша Лерчек запретила новой девушке Артема Чекалина общаться с детьми.