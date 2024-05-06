«Все полетело к чертям»: сестра Жанны Фриске продает кафе на Шри-Ланке

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске рассказала, что продает общий бизнес с экс-супругом Сергеем Вшивковым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость заявила, что она и бывший муж выставили на продажу свой серферский бар Line Up Cafe из-за отсутствия возможности заниматься им. Заведение находится на островном государстве Шри-Ланка. Как уточнила Фриске, проблемы с бизнесом начались во время эпидемии коронавируса.

«Из-за пандемии все полетело к чертям... Хотя за 1,5 года нашей работы мы выходили в три лучших заведения на юге Шри-Ланки!», — поделилась блогерша.

Уточняется, что Фриске вместе с Вшивковым открыла Line Up Cafe в 2018 году. Серферский бар находился в небольшом курортном поселке Велигама в южной части острова.

Ранее Наталья Фриске сообщила о рецидиве рака у двоюродной сестры и метастазах по телу.

Также Фриске призналась, что сможет родить после пластики живота.