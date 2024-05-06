«Метастазы по всему телу»: Наталья Фриске рассказала об очень плохом состоянии двоюродной сестры

Родственница певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о рецидиве рака у двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. У женщины нашли метастазы – они распространились по всему телу.

Об этом пишет Газета.Ru.

По словам Натальи, Гончаренко находится «в очень плохом состоянии».

«У Тани рецидив. Думали, что справимся, но метастазы по всему телу», - поделилась певица.

Среди прочих подробностей стало известно, что у женщины «очень разрушена» печень. Она проходила лечение в Турции и Израиле: как признается Фриске, «только вытянули деньги и лечили не от того».

Ранее певица собирала деньги на лечение двоюродной сестры и рассказывала о найденных у нее метастазах в позвоночнике и печени. После лечения в Турции ей на время стало лучше.

Также гинеколог Карина Бондаренко в фильме журналистки Ксении Собчак, сославшись на многочисленные исследования, заявила, что рак у Жанны Фриске могли спровоцировать гормоны.