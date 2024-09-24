Все по брачному договору: как семья Чекалиных поделила имущество после развода

Артем Чекалин будет выплачивать 150 тысяч рублей в месяц на троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, семья Чекалиных поделила имущество после развода по брачному договору. Так, Артем отказался от недвижимости, купленной Валерией. В итоге блогеру отошли таунхаус, 2 квартиры и 3 элитных машины. Также Артем будет выплачивать алименты с особым условием: не 25% от дохода, а 150 тысяч рублей в месяц на всех детей.

В свою очередь, Валерия получила загородный дом и 2 машины, стоимость которых превышает 20 млн рублей.

Как утверждает Mash, экс-супруги договорились, что перепишут на каждого из ребенка по квартире.

Ранее разведенный Артем Чекалин ответил, когда собирается жениться во второй раз. Подробности читайте в этой новости.

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