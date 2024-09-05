НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 сентября 2024, 10:32
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Разведенный Артем Чекалин ответил, когда собирается жениться во второй раз

Артем Чекалин заявил, что будет готов снова жениться через год после развода.
Разведенный Артем Чекалин ответил, когда собирается жениться во второй раз

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Блогер Артем Чекалин рассказал, когда будет готов вновь жениться после развода с Лерчек. По его словам, второй брак будет возможен через год.

На своей странице в социальной сети новоиспеченный холостяк Чекалин активно делится подробностями личной жизни, из-за чего его поклонницы стали смелее и начали постоянно ему писать в личные сообщения. Девушки не только хотят познакомиться с Артемом лично, но и зовут на свидания.

Сам блогер признался, что не расположен пока к романам, так как у него есть жена, хоть и бывшая. Но это не помешало одной из фанаток сделать ему предложение руки и сердца. Чекалин отказался и заявил, что сможет подумать об этом только через год.

«Классика: жениться я пока не хочу. Через год подумаем об этом», - поделился Чекалин.

К слову, несмотря на то, что Артем, как утверждает, не готов к новым отношениям, в Сети активно обсуждают его новый роман с 24-летней брюнеткой. Он появился с ней на свадьбе друзей, и девушка опубликовала видео их поцелуя.

Ранее Артем Чекалин купил Mercedes после развода с Лерчек.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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