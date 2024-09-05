Разведенный Артем Чекалин ответил, когда собирается жениться во второй раз

Блогер Артем Чекалин рассказал, когда будет готов вновь жениться после развода с Лерчек. По его словам, второй брак будет возможен через год.

На своей странице в социальной сети новоиспеченный холостяк Чекалин активно делится подробностями личной жизни, из-за чего его поклонницы стали смелее и начали постоянно ему писать в личные сообщения. Девушки не только хотят познакомиться с Артемом лично, но и зовут на свидания.

Сам блогер признался, что не расположен пока к романам, так как у него есть жена, хоть и бывшая. Но это не помешало одной из фанаток сделать ему предложение руки и сердца. Чекалин отказался и заявил, что сможет подумать об этом только через год.

«Классика: жениться я пока не хочу. Через год подумаем об этом», - поделился Чекалин.

К слову, несмотря на то, что Артем, как утверждает, не готов к новым отношениям, в Сети активно обсуждают его новый роман с 24-летней брюнеткой. Он появился с ней на свадьбе друзей, и девушка опубликовала видео их поцелуя.

Ранее Артем Чекалин купил Mercedes после развода с Лерчек.