Адвокат Александр Добровинский нашел для Яна Абрамова британских специалистов. Об этом сообщает Газета.Ru.

Адвокат считает: Алсу собирается подать иск против Яна в Английский королевский суд, чтобы воспользоваться преимуществом своего гражданства Великобритании. В связи с этим бизнесмен уполномочил Александра подобрать команду местных адвокатов для защиты «от необоснованных притязаний Алсу».

По словам Добровинского, учитывая политическую обстановку, за рубежом не так много специалистов, готовых защищать россиянина.

«Но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна Алсу Абрамовой», — высказался адвокат.

Ранее адвокат Яна Абрамова отреагировал на обвинения Алсу в клевете. Подробности читайте в этой новости.

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