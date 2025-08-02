«Все ноги в синячках»: жена звезды «Реальных пацанов» пострадала на пилоне в номере отеля

Жена Владимира Селиванова пострадала на пилоне в номере отеля.

Звездная пара отправилась на совместный отдых, где Алекса получила травму. Супруга актера, прославившегося благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», продемонстрировала свои таланты на пилоне, который находился в их номере.

Блогерша собрала волосы в низкий хвост и надела короткое платье ради танцевального эксперимента: она покрутилась вокруг шеста, позируя на камеру. Ее успехи запечатлил на камеру муж, который успел прокомментировать способности возлюбленной: «Четко».

Но эксперимент с танцами не обвенчался успехом. После музыкальной паузы на шесте Александра показала синяки, которые остались у нее на теле. Она легла на кровать, чтобы отдохнуть, а затем спросила у мужа, откуда у нее такие отметины.

«Тот момент, когда в номере оказался пилон, и ты решила попробовать, теперь все ноги в синячках. Я в шортиках, если что, под платьем», — заявила Алекса.

Ранее мы писали о том, что актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов сделал предложение Александре Калмыковой.

Также сообщалось, что известно, чем закончился суд Владимира Селиванова с бывшей женой по дочери и алиментам.