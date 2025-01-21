Известно, чем закончился суд Владимира Селиванова с бывшей женой по дочери и алиментам

Актер Владимир Селиванов и его бывшая жена Виктория Маркина заключили мировое соглашение. Стороны решили, с кем будет жить 7-летняя дочь Ева, а также определились с размером алиментов.

Подробности сообщает Super.ru.

Мировое соглашение бывших супругов утвердил Симоновский районный суд Москвы.

«Результатом сегодняшнего заседания явилось заключение мирового соглашения», - сообщил адвокат Маркиной Иван Кормов.

Защитник не стал называть сумму алиментов. Кормов отметил, что девочка останется проживать с матерью. При этом Селиванов видится с дочерью – бывшая жена не чинит препятствий.

«Как ребенок захотел, так все и случилось», - заключил адвокат.

Ранее Селиванов рассказывал, что развелся с женой из-за разных интересов. Он признавался: брак строился на желании обоих родить ребенка. В остальном супруги были «не пара» - актер чувствовал, что Виктория не его человек.