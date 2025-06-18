Актер из «Реальных пацанов» Селиванов сделал предложение Александре Калмыковой

Актер Владимир Селиванов сделал предложение своей возлюбленной Александре Калмыковой. Помолвка пары состоялась во время отпуска в Турции.

Роман звезды «Реальных пацанов» с Калмыковой начался в 2023 году после развода актера. Девушка родила от Владимира сына Кирилла, но при этом они не спешили оформлять отношения. Селиванов делился, что вновь женится только через пять лет, но по какой-то причине неожиданно передумал.

В соцсетях пара опубликовала видео, в котором актер встал перед возлюбленной на одно колено и протянул ей кольцо. Калмыкова ответила согласием и приняла украшение от избранника, а после осыпала его поцелуями. В комментариях поклонники поздравили Владимира и Анастасию и пожалели им счастья.

Напомним, что прошлый брак Селиванова завершился скандалом. Экс-супруга артиста Виктория Маркина считает, что именно Анастасия стала причиной их развода. В 2024 году бывшие возлюбленные через суд определяли местожительство общей дочери, но в итоге пришли к мировому соглашению. Девочка осталась жить с матерью.

Ранее Владимир Селиванов рассказал о семейных трудностях.