«Все надеются»: Иван Стебунов рассказал, когда Ефремов выйдет на свободу

Актер Иван Стебунов заявил, что в театре ждут возвращения Михаила Ефремова. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Несмотря на то, что Ефремов находится в колонии, многие звезды не отказались от общения с ним. Актеры, как и поклонники, пишут ему письма и оказывают поддержку. По словам Стебунова, недавно они получили ответное письмо от Михаила, которое теперь висит в театре. Иван назвал послание коллеги «очень позитивным и добрым».

Актер вспомнил о постановке «Не становись чужим», в которой он играл вместе с Михаилом. Как выяснилось, в театре сохранили все костюмы, декорации к спектаклю и очень ждут возвращения Ефремова уже этим летом.

«Не будем забегать вперед, но все надеются на это лето. Спектакль ждет. Надеюсь, что при первом же его желании мы сразу восстановим спектакль», — высказался Иван.

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