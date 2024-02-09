Ефремов готовится выйти по УДО и нанял адвоката для получения согласия от семьи погибшего

Актер Михаил Ефремов, который отсидел 3,5 года из 7,5 лет срока, готовится выйти условно-досрочно. Для этого его адвокаты начали переговоры ради получения от семьи погибшего в ДТП курьера согласия на освобождение.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник приводит слова адвоката Александра Добровинского. Он сообщил, что недавно к нему обратились представители актера – юристы просили связаться с бывшими доверителями и выяснить их позицию.

«Мы были с ними на связи. Они решают вопрос, будут они согласны, чтобы Ефремов вышел, или они займут отрицательную позицию. Это непростая история», - рассказал Добровинский.

Напомним, ранее Ефремов просил об УДО, но получил отказ. В марте будет его вторая попытка.

В начале января появилась информация, что ни брат, ни гражданская жена погибшего курьера Сергея Захарова не собираются препятствовать освобождению Ефремова. Подробнее читайте здесь.