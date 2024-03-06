Певцу Иракли потребовалась экстренная помощь медиков на съемках клипа

Известному певцу Иракли (настоящее имя Ираклий Пирцхалава) потребовалась экстренная помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, ЧП произошло на съемках видеоклипа. Музыкант пожаловался на боль в коленях, вследствие чего на место оперативно прибыли медики и сделали ему укол обезболивающего. У певца диагностировали «частичный разрыв мениска».

Уточняется, что съемки музыкального ролика проходили в психиатрической клинике. По сюжету, Иракли и актер Павел Деревянко являются пациентами медучреждения.

«Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени. Уже на третьей площадке, в советской квартире, мы продолжили снимать сцены с танцами, после которых почувствовал боль», — поделился артист.

Ранее Иракли раскрыл причину повторного отказа во въезде в Молдавию.

Также Иракли признался, что переехал из Испании из-за русофобии.