«Все может быть»: раскрыты планы Киркорова после скандала на «голой» вечеринке

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что Филипп Киркоров не намерен ехать в Белгород. Об этом информирует портал «Подъем».

Исполнитель хита «Зайка моя» сообщил о важном решении. Киркоров намерен передать гонорар за новогоднее шоу пострадавшим жителям Белгорода. Адвокат певца подтвердил его заявление. При этом Александр отметил, что Филипп пока не собирается приезжать в Белгород. По мнению адвоката, подобный поступок нельзя назвать серьезным.

«Это несерьезно. Привезти в мешке, вынимать котлеты и раздавать? Даже обидно, что такое могут подумать», — высказался Добровинский.

При этом адвокат заявил, что Киркоров может устроить там выступление. «Все может быть, но сейчас идут праздники», — резюмировал Александр.

Напомним, что у Филиппа возникли трудности после посещения «голой» вечеринки. Артиста «вырезали» из многих концертов. Кроме того, россияне обрушили на Киркорова шквал критики.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что посетившему «голую» вечеринку рэперу Vacio вручили повестку в военкомат.