Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ

Певец Филипп Киркоров, попавший под отмену после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, неоднократно выступал в поддержку уехавшей из России 74-летней Аллы Пугачевой, однако сам подчеркивал, что об эмиграции не задумывался.

Сейчас оскандалившийся 56-летний артист пребывает в подавленном состоянии, так как федеральные телеканалы вырезали номера с его участием из новогодних «Голубых огоньков». Кроме того, выступление артиста на Песне года также убрали из эфира.

После боя курантов Киркоров признался близким людям за праздничным столом, что у него открылись глаза на многие вещи. Артист также отметил, что без испытаний его жизнь была бы пресной.

СМИ посчитали нужным порассуждать о возможном отъезде поп-короля из страны, так как он фактически остался без заработка, а принесенные извинения за скандальное появление в клубе «Мутабор» не возымели эффекта.

Еще до скандала Киркоров планировал вместе с детьми провести каникулы за границей, однако после «голой» вечеринки у него вполне могли появиться мысли об отъезде на более долгий срок.

«На отдых он изначально планировал отправиться в середине января. Но не исключено, что в нынешних условиях сделает это раньше», - сказал источник портала«7Дней.ru».

Напомним, 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Киркоров после скандала набил первую в своей жизни татуировку. Теперь на тыльной стороне ладони 56-летнего артиста появилось огромное изображение жука-скарабея.