Посетившему «голую» вечеринку рэперу Vacio вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание mk.ru.

Рэпер Николай Васильев вошел в число тех звезд, которые посетили «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. После провокационного поведения на мероприятии у музыканта начались проблемы. На данный момент он находится в спецприемнике. Как выяснилось, артисту вручили повестку в военкомат. Однако сам Николай убежден, что служба ему не грозит. По его словам, он не прошел ВВК по здоровью.

Общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев посетил Васильева в спецприемнике. Алексей сообщил, что Николай содержится в одиночной камере и работает над созданием новой песни.

«Когда мы зашли, то он сидел весь в бумагах, потом уже сказал, что работает над новой песней. Он узнал меня, обрадовался», — рассказал Алексей.

По словам Лобарева, артист объяснил свое поведение на вечеринке желанием привлечь внимание публики. Также Николай считает, что многие артисты склонны к эпатажу. В качестве примера он привел Сергея Шнурова.

Ранее мы писали о том, что рэперу Vacio может грозить реальный срок за «голую» вечеринку. Подробности смотрите в этой статье.