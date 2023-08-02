«Все молимся»: Игорь Золотовицкий раскрыл подробности о состоянии Ирины Мирошниченко

81-летняя актриса Ирина Мирошниченко все еще лежит в реанимации. 30 июля звезду фильма «Вам и не снилось» госпитализировали из-за последствий гриппа. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал о состоянии артистки в беседе с ТАСС.

По данным источника, актриса сейчас находится в первой инфекционной больнице в реанимации.

«Больше информации никакой нет. Все молимся, каждый день ждем динамики какой-то положительной», – сообщил Золотовицкий.

За неделю до госпитализации Мирошниченко почувствовала недомогание. Пять дней она лечилась дома, а перед выходными резко потеряла сознание. Позже выяснилось, что, помимо тяжелой формы гриппа, у женщины в головном мозге есть доброкачественная опухоль. Также врачи обнаружили у нее кисты в почках и утолщение стенок желудка.

Накануне стало известно, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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