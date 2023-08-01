81-летнюю актрису Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. В больницу звезда советского кино попала в минувшие выходные и сразу же была помещена в реанимацию. Новые подробности ее госпитализации сообщает Телеграм-канал 112.

По данным источника, в лечении артистки пока не наблюдается положительная динамика. Состояние знаменитой пациентки по-прежнему оценивается, как крайне тяжелое. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь Ирине Петровне. Пока она подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, что изначально, когда только появилась информация о госпитализации Мирошниченко, СМИ писали, что ей потребовалась медицинская помощь из-за тяжелой формы гриппа. Однако позже в Сети сообщили, что у актрисы нашли опухоль в головном мозге. Также был озвучен и диагноз – аденома гипофиза. Однако официальных подтверждений от представителей звезды не поступало.

Ранее стало известно, что у Ирины Мирошниченко, находящейся в реанимации, зафиксировали отрицательную динамику. У нее выявили поражение сердечного клапана и ряд осложнений. Кроме того, у врачей появились подозрения на пневмонию, сепсис и тромбоз.