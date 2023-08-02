«Мечтаю об этом всю жизнь»: Анфиса Чехова рассказала, почему хочет жить за границей

Популярная телеведущая Анфиса Чехова призналась, что всю жизнь мечтала жить за границей. Звезда постоянно отдыхает в разных странах и публикует фото из путешествий. В интервью изданию Газета.Ru она рассказала, почему сделала такой выбор.

По словам сексуальной брюнетки, она очень любит движение и просто не хочет сидеть на одном месте.

«Мечтаю об этом всю жизнь. Не потому, что мне в России что-то не нравится, а в силу характера. Мне интересно жить в разных местах и познавать мир», – поделилась знаменитость.

Летом Чехова побывала в Армении, Турции, на Бали, а в скором времени отправится в Монако. Правда, женщина полетит туда без сына Соломона. Он сейчас в Грузии, где отдыхает вместе с бабушкой и дедушкой, отцом и братиком.

«Соломон не любит часто созваниваться, переписываться. Когда он был со мной в Турции, его папа жаловался, что тот ему не отвечает на сообщения. Ну вот теперь наоборот», – призналась звездная мама.

Напомним, что Анфиса родила сына от актера Гурама Баблишвили, с которым давно развелась. Но они сохранили теплое общение ради ребенка.

Ранее мы писали о том, как получившая травму на отдыхе телеведущая Анфиса Чехова заподозрила у себя перелом кости. Недавно артистка вышла на связь с подписчиками и сообщила о неприятном инциденте, который помешал ей полноценно насладиться отпуском.