«Все лицо обсыпало»: Николай Басков пожаловался на самочувствие после поездки в Китай

Николай Басков пожаловался на самочувствие после поездки в Китай. Подробности приводит 7Дней.ru.

Народный артист России признался, что у него возникили некоторые проблемы во время его рабочей поездки в Китай, где он вместе с местными звездами шоу-бизнеса участвовал в съемках концерта, посвященного 80-летию Великой Победы.

Во время беседы с журналистами на музыкальном конкурсе «Новая волна 2025» он рассказал, что самой главной проблемой стала изнуряющая жара.

Также, по словам Баскова, он не смог приспособиться к местной кухне, из-за чего у него появилась сильная аллергия.

«Знаете, что самое тяжелое: на сцене 38 градусов, ты поешь с оркестром живьем, и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная… А еще я, когда ехал в поезде, мне принесли большой "Доширак"… И у меня все лицо обсыпало. Так что проверяйте еду», – раскрыл Николай.

