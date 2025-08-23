Кудрявцева помирилась с мужем и собирается вместе с ним отвести дочь в школу. Об этом сообщает Kp.ru.

Лера Кудрявцева, разругавшаяся с мужем Игорем Макаровым около месяца назад, вероятно, помирилась с ним. Журналистам удалось выяснить, что супруги снова общаются и даже планируют вместе отвести дочь Машу в школу 1 сентября.

Девочка будет учиться в элитной гимназии им. Е. М. Примакова, которая расположена недалеко от их загородного дома.

Напомним, Лера Кудрявцева разругалась с мужем в июле — она вновь заявляла, что устала спасать супруга от алкогольной зависимости. По словам телеведущей, она переживала за дочь, которая видела пьяные выходки отца.

После скандала Кудрявцева уехала вместе с дочерью в отпуск в Болгарию.

