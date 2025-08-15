«Это точно он?»: поклонники не узнали Николая Баскова на новых снимках

Певец Николай Басков отправился в Китай. В личном блоге он поделился серией снимков, сделанных в Шанхае, и удивил поклонников внезапно изменившейся внешностью.

Исполнитель хита «Шарманка» на одном из снимков позировал на фоне городской панорамы в черной рубашке с короткими рукавами и в джинсах в тон. При этом внимание пользователей Сети привлекли слишком острые углы челюсти 48-летнего Николая.

На другом снимке Басков запечатлен в джинсовой рубашке, однако его лицо уже выглядело несколько иначе. При этом поклонники артиста заметили, что он внезапно помолодел.

В итоге в комментариях разгорелся спор: одни предположили, что Николай слишком увлекся фотошопом, другим же не исключили, что он лег под нож пластического хирурга.

«Это точно он?», «Ага, фотошоп. Коля, не чуди», «С пластикой явно перестарался» — отметили комментаторы.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько получает за выступления Николай Басков. Он назвал певца замечательным артистом и профессиональным ведущим, с которым легко работать, и заверил, что корпоратив у Баскова стоит 6 миллионов рублей.