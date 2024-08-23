«Все лицо было опаленным»: Курцын и Хабенский едва не погибли на съемках фильма

Роман Курцын рассказал, как они с Константином Хабенским едва не погибли на съемках. Об этом сообщает aif.ru.

Роман стал коллегой Константина по фильму «Огонь». Курцын считает Хабенского большим профессионалом и настоящим мужчиной. Он вспомнил, как при съемках перед актерами «выросла стена огня без единого просвета». По словам Романа, Константин проявил лидерские качества и спас команду.

«Мы стоим в шоке, а Константин Юрьевич вдруг кричит: «За мной!» и ринулся в эту стену. Ну мы за ним», — сообщил актер.

Курцын отметил, что ему было труднее, чем коллегам. В отличие от других, у Романа не было термостойкой куртки. Он снимался в опасной сцене в тельняшке, из-за этого на его теле остались шрамы.

«Я же еще и трюк там делал — горение на живой коже. Ожоги от проекта остались на всю жизнь. У нас после этих съемок не было ни ресниц, ни бровей, все сгорело. Все лицо было опаленным, кожа сходила слоями. Нас мазали какими-то защитными средствами, но это мало помогало», — высказался Роман.

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