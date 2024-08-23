Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала о пропаже сына. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Валерия Девятова рассказала, что у нее пропал восьмилетний сын. По словам солистки группы «Фабрика», в какой-то момент пришлось привлекать к поискам полицию — мальчик вышел из дома и не вернулся в назначенное время.

«Старший сын сбежал из дома. Искали с полицией, нашли, слава богу, все в порядке», — рассказала она.

Девятова сообщила, что сын ушел из дома, потому что очень сильно хотел на море. Так как моря рядом не было, он решил сходить на местный пруд, где его и нашли.

«Это был своего рода протест. Он хотел быстрее добраться на море. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы с ним просто поговорили, я поняла, что парень повзрослел», — рассказала певица.

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