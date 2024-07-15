«Надо мной глумились, унижали»: Роман Курцын рассказал о травле в школе из-за маминых вещей

Актер Роман Курцын рассказал о том, что его унижали во время учебы в школе. Кроме того, артист в интервью журналу «Атмосфера» признался, что не любит Москву. Об этом и многом другом сообщает WomanHit.ru.

Знаменитость отмечает, что у него был непростой путь по карьерной лестнице. Все началось еще с детства, когда маленький Рома подвергался травле в школе. В ранних интервью он рассказывал, что из-за нехватки денег ему приходилось приходить на уроки в маминой шубе и сапогах. Только после того, как мальчик принял решение заниматься спортом, ситуация изменилась.

«Надо мной глумились, унижали, пока я не вырос, не пошел в профессиональный спорт — и уже мог дать сдачи. А в дальнейшем получил и черный пояс по карате», – поделился звезда.

При этом Роман уверен, что эти трудности смогли закалить его характер.

«Думаю, если бы не было этих трудностей в детстве, то я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Благодарен девяностым годам за становление характера», – признался мужчина.

Курцын смог покорить Москву, но так и не смог полюбить столицу. Он порассуждал на эту тему.

«Я не люблю Москву, она меня выматывает. Я человек провинции. Люблю Кострому, где родился, Ярославль, где сейчас живу. Я там уже всем надоел, ко мне на улице уже даже не подходят фотографироваться», – со смехом отметил актер.

Знаменитость добавил, что у него есть четыре дома на участке – с видом на Волгу. Там он живет со своей семьей, а рядом – родители. Роман пояснил, что у них настоящий «клан».

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