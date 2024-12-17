«Все корпоративы ее»: Эвелина Бледанс назвала смерть Тиммы шикарным подарком Седоковой

Актриса Эвелина Бледанс назвала смерть Яниса Тиммы «шикарным подарком» Седоковой. Высказывание знаменитости приводит сайт «ДНИ.РУ».

Общественность была шокирована информацией о том, что бывший супруг певицы и баскетболист умер. Его тело было найдено в центре Москвы на следующий день после дня рождения Анны. СМИ пишут, что мужчина покончил с собой. Рядом с ним был телефон с надписью «Позвоните Ане». Он хотел связаться с ней и лично поздравить, а потом написал дату смерти под ее публикацией ко дню рождения.

Многие звезды оставляют соболезнования в соцсетях, а Эвелина решила поделиться своим мнением после случившегося. Она считает, что это подарок экс-супруге к Новому году.

«Аня сейчас выгуляет свою новую пластику – и на похоронах, и на всех ток-шоу. Этой смертью Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году – видимо, безумно любил и в чем-то перед ней был очень сильно виноват. Ведь сейчас везде будет Аня, все корпоративы ее», – цитирует актрису «ДНИ.РУ».

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Тиммы. Она заявила, что жила «как в аду».

Также о смерти баскетболиста высказался его отец. Он сообщил, что долгое время не общался с сыном и даже обвинил Анну в его кончине.